Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi.

11.10.2019 12:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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