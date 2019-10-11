11.10.2019 12:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA