Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulunduLYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.
02.09.2019 21:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulundu
LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu ikili temaslarının yanı sıra Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık Panelinde konuşma gerçekleştirdi
Kaynak: İHA