Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırdık. En kısa sürede tamamlayıp bu anlaşmayla ticaretimizin önündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz"



ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. İki mevkidaş görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.