IHAAW124922-SIY/30-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sen kimsin ki arabuluculuk yapıyorsun, bir ülkenin ara bulucu olması için öncelikle güvenilir ve tarafsız olması lazım" dedi. 30.03.2018 12: 49: 22 TSI

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