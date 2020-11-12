Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü o olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü o olacak. Merkezin ihlali olursa bu konularda detaylı bir iş birliği olacak. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle bunun esaslarını görüşeceğiz. Merkezin amacı şu. Ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunları raporlayacak. Ateşkes ihlal edene karşı ne yapılacağını belirleyecek" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı