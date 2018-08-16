Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Mutabık Kalınan Vize Serbestisinin Kapsamına İlişkin,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile mutabık kalınan vize serbestisinin kapsamına ilişkin, "Bir yerden başlayalım dedik, servis pasaportlarına, resmi pasaportlara, tır ve kamyon şoförlerine ve bazı iş adamlarına kalkacak. Ama bizim beklentimiz tamamen kalkması yönünde. Rusya'ya ve Rus ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi. 16.08.2018 21: 38: 59 TSI

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