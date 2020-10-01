Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

01.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:46
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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