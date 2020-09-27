Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

27.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:28
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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