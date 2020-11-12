Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri...
12.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan'a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı