Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak.