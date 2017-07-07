Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rum tarafının tavrı konusunda) Maalesef dürüstlükle bağdaşmayan çok olumsuz adımları gördük. Biz hem Türk heyeti hem de Kıbrıs Türk heyeti olarak bize yakışan bir tutum içinde olduk."