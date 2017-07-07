Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rum Tarafının Tavrı Konusunda) Maalesef Dürüstlükle...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rum tarafının tavrı konusunda) Maalesef dürüstlükle bağdaşmayan çok olumsuz adımları gördük. Biz hem Türk heyeti hem de Kıbrıs Türk heyeti olarak bize yakışan bir tutum içinde olduk."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rum tarafının tavrı konusunda) Maalesef dürüstlükle bağdaşmayan çok olumsuz adımları gördük. Biz hem Türk heyeti hem de Kıbrıs Türk heyeti olarak bize yakışan bir tutum içinde olduk."