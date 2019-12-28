Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım....
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz.

28.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı : "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."

Kaynak: AA
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