28.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."

Kaynak: AA