Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf İçin ABD'ye İlk Notaya Cevap Verilmediğinden İkinci...

IHAAW183910-SIY/16-11-2017



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf için ABD'ye ilk notaya cevap verilmediğinden ikinci nota verildiğini, Sarraf'ın sağlının iyi ve güvende olduğu yanıtının geldiğini söyledi. 16.11.2017 18: 39: 10 TSI

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