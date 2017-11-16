Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf İçin ABD'ye İlk Notaya Cevap Verilmediğinden İkinci...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf İçin ABD'ye İlk Notaya Cevap Verilmediğinden İkinci...

IHAAW183910-SIY/16-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf için ABD’ye ilk notaya cevap verilmediğinden ikinci nota verildiğini, Sarraf’ın sağlının iyi ve güvende olduğu yanıtının geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf İçin ABD'ye İlk Notaya Cevap Verilmediğinden İkinci...

IHAAW183910-SIY/16-11-2017

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf için ABD'ye ilk notaya cevap verilmediğinden ikinci nota verildiğini, Sarraf'ın sağlının iyi ve güvende olduğu yanıtının geldiğini söyledi. 16.11.2017 18: 39: 10 TSI
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