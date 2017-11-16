Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf İçin ABD'ye İlk Notaya Cevap Verilmediğinden İkinci...
IHAAW183910-SIY/16-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf için ABD’ye ilk notaya cevap verilmediğinden ikinci nota verildiğini, Sarraf’ın sağlının iyi ve güvende olduğu yanıtının geldiğini söyledi.
IHAAW183910-SIY/16-11-2017
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf için ABD'ye ilk notaya cevap verilmediğinden ikinci nota verildiğini, Sarraf'ın sağlının iyi ve güvende olduğu yanıtının geldiğini söyledi. 16.11.2017 18: 39: 10 TSI
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