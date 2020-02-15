15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil." - MÜNİH

Kaynak: İHA