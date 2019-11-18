Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi.
18.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA