Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabiki önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz.

06.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı : "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabiki önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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