06.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabiki önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA