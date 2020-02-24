: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

24.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: AA

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