Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü - Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.

24.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanı 'nun Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler