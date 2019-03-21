Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...

IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...

IHAAW091346-SIY/21-03-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. 21.03.2019 09: 13: 46 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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