Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...
IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.
IHAAW091346-SIY/21-03-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. 21.03.2019 09: 13: 46 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA