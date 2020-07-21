Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'deNijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de

Nijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı. Bakanlar daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA