Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'deNijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı.
21.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de
Nijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı. Bakanlar daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA