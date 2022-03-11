Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü