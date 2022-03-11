Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

AA - Güncel
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

AA / Güncel

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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