Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika