Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük"