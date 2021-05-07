Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı