Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Samih Şükri ile, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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