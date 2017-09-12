Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Merkel'in Türkiye'ye Silah Satışına İlişkin Açıklaması)...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin açıklaması) Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir"



ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. İki mevkidaş görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.