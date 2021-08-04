Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin