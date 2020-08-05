Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüşmesinden detaylar VALETTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi.
05.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüşmesinden detaylar VALETTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi.
Kaynak: AA