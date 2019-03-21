Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu Giderek Sayısı Artan Irkçı ve...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu giderek sayısı artan ırkçı ve radikal milletvekilleri yüzünden artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunacak bir platformdan uzaklaşmıştır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu giderek sayısı artan ırkçı ve radikal milletvekilleri yüzünden artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunacak bir platformdan uzaklaşmıştır."
Kaynak: AA