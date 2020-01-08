Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi.

08.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı , "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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