Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması konusuna değinerek, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması konusuna değinerek, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması... - Haberler
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