Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi" dedi.