Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi... - Haberler
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