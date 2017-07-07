Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.
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