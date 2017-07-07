Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta Kapsamlı Çözüme Ulaşılması Hedefiyle İsviçre'nin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta Kapsamlı Çözüme Ulaşılması Hedefiyle İsviçre'nin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta Kapsamlı Çözüme Ulaşılması Hedefiyle İsviçre'nin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.