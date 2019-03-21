Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Laf Olsun Diye Müzakereye Başlamayalım....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Laf Olsun Diye Müzakereye Başlamayalım....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz."

Kaynak: AA
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