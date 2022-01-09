Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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