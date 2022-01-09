Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

 Akar: 'Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır.

Akar: "Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır.

 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title