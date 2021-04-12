Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüştü.