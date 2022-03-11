Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü

AA - Güncel
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü

AA / Güncel

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Güncel, Haberler

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