Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile başbaşa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile görüştü