Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5 havalimanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kabil Havalimanı işletmesi) "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5 havalimanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunulacak. Şartlar uyarsa Katar'la birlikte işletiriz." - ANKARA

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