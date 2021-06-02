Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı