Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT'nin Kudüs komitesinin toplanması ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT'nin Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı.