Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.
17.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak." - ANKARA
Kaynak: İHA