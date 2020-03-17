Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak." - ANKARA Kaynak: İHA