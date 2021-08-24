Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İngiliz basınında yer alan 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak' iddiası) Bu haberlerin üzerine bazı muhalefet partileri haberleri gerçekmiş gibi değerlendirerek ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İngiliz basınında yer alan 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak' iddiası) Bu haberlerin üzerine bazı muhalefet partileri haberleri gerçekmiş gibi değerlendirerek ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı. Diğer taraftan da İngiliz hükümetini de hedef alarak açıklamalar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu yanlışın içine düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı."

(Kabil'deki Türklerin tahliyesi) Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı