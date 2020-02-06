Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe...
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı.

06.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı , "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı. Yüz binlerce insan evlerini terketmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak ve İran'la siyasi çözüm için birlikte çok çalıştık, bunun faydasını da gördük. İdlib'deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rejimin garantörü Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler