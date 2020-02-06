06.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı. Yüz binlerce insan evlerini terketmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak Rusya ve İran'la siyasi çözüm için birlikte çok çalıştık, bunun faydasını da gördük. İdlib'deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rejimin garantörü Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA