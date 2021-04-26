Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına...
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına...

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve Hindistan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve Hindistan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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