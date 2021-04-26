Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve Hindistan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.