21.10.2019 09:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor. Bazı siyasi gruplar terörist gruplara destek veriyor. Aşırı sol gruplar Avrupa'da PKK'yı terörist gruplarından çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Suriye'de siyasi süreci şiddetle destekliyor. Siyasi bir uzlaşma için süküneti sağlamamız lazım. İblip'de yapmaya çalıştığımız buydu. İnsani facianın önüne geçmeye çalıştık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA