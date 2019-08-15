15.08.2019 13:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"

"Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen çok sayıda başta Suriyeli Kürtler olmak üzere mülteciler var"

"Türkiye'nin resmi olarak F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir"

Kaynak: İHA