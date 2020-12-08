Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Zalkaliani ile telefonda görüştü

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Davit Zalkaliani ile telefonda görüştü.