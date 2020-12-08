Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Zalkaliani ile telefonda görüştü
08.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:08
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Davit Zalkaliani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Davit Zalkaliani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, uluslararası ve bölgesel iş birliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizması konuları ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı