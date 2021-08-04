Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin