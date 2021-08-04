Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan... - Haberler
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