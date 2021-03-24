Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı. AB'nin artık oyalama yerine şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu gerçekleşmeli. Bu anlaşmanın güncellenmesini siyasi şartlara bağlamak gerekiyor. AB'nin sözlerini tutması gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı