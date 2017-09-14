Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile Samimi Bir Diyalog İçinde Olduklarını Belirterek,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile samimi bir diyalog içinde olduklarını belirterek, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz." dedi.