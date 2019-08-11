11.08.2019 18:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.

Kaynak: İHA