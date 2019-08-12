Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz

12.08.2019 02:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Güvenli bölge konusunda gelinen son süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle