Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar."

Kaynak: AA