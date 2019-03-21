Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Fetö'nün Darbe Girişimi Sonrası Yunanistan'a Kaçan Darbeci...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar."
Kaynak: AA