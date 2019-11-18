18.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi." - ANKARA

Kaynak: İHA